Nuovi corsi sostegno Indire Università Frassinetti | Aumenta il numero di docenti specializzati secondo ciclo per 60mila posti VIDEO

In un contesto scolastico sempre più attento all'inclusione, la formazione degli insegnanti di sostegno rappresenta una priorità. Secondo Frassinetti, sono stati avviati nuovi corsi indetti da Indire e Università, con l’obiettivo di aumentare il numero di docenti specializzati e coprire circa 60.000 posti nel secondo ciclo. Questo intervento mira a rafforzare la qualità dell’assistenza e l’efficacia dell’inclusione scolastica.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.