Nuovi corsi sostegno Indire Università Frassinetti | Aumenta il numero di docenti specializzati secondo ciclo per 60mila posti VIDEO
In un contesto scolastico sempre più attento all'inclusione, la formazione degli insegnanti di sostegno rappresenta una priorità. Secondo Frassinetti, sono stati avviati nuovi corsi indetti da Indire e Università, con l’obiettivo di aumentare il numero di docenti specializzati e coprire circa 60.000 posti nel secondo ciclo. Questo intervento mira a rafforzare la qualità dell’assistenza e l’efficacia dell’inclusione scolastica.
Nel panorama della scuola inclusiva, la formazione degli insegnanti di sostegno resta uno dei punti più delicati e strategici. A confermarlo è stata Paola Frassinetti, sottosegretario all’Istruzione con delega alla disabilità, intervenuta in un’intervista a Orizzonte Scuola per fare il punto su alcuni interventi in corso. L'articolo Nuovi corsi sostegno IndireUniversità, Frassinetti: “Aumenta il numero di docenti specializzati, secondo ciclo per 60mila posti”. VIDEO .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Secondo ciclo INDIRE sostegno al via, per 60.000 docenti con tre anni di servizio e specializzati estero. Nuovi REQUISITI DI ACCESSOÈ arrivato il via al secondo ciclo dei percorsi IndireUniversità per il sostegno, con il sostegno di 60.
