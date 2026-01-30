Alexis Saelemaekers si è aperto in un’intervista al 'Corriere dello Sport'. Ha spiegato che se vieni toccato in area, spesso cadi a terra, e non solo succede agli altri, anche lui si mette in quella situazione. Ha parlato anche di VAR, dicendo che a volte va usato meglio, ma senza troppi giri di parole.

Nell'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' è presente una lunga intervista a uno dei protagonisti del Milan di Massimiliano Allegri. Parliamo di Alexis Saelemaekers, vero 'tuttofare' rossonero e pedina fondamentale nello scacchiere tattico del tecnico toscano. Tra gli argomenti dell'intervista con il quotidiano milanese, l'esterno belga tornato a Milano dopo il prestito alla Roma si è espresso sul tema VAR, che nel calcio italiano è sempre di attualità viste le polemiche che nascono al termine di ogni turno di Serie A. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni su questo tema. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Saelemaekers onesto: “Se ti toccano in area, spesso non rimani in piedi. Lo fanno gli altri e lo fai pure tu”

