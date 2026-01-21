Quando un ambiente di lavoro stressante causa danni al dipendente, il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile. Tuttavia, la responsabilità non si limita al mobbing: è importante analizzare anche la dimensione organizzativa dell’azienda. Secondo Flavia Morena, il giudice deve valutare attentamente questi aspetti per determinare eventuali responsabilità e risarcimenti, considerando l’ambiente complessivo in cui si svolge l’attività lavorativa.

di Flavia Morena La dimensione organizzativa dell’impresa rappresenta ormai un elemento imprescindibile tra quelli che il giudice di merito deve considerare qualora il lavoratore lamenti un danno. Il benessere all’interno dei luoghi di lavoro costituisce un obiettivo da perseguire e il protrarsi di situazioni stressanti, in quanto potenzialmente nocive per la salute psico-fisica dell’individuo, deve essere evitato. In tal senso si esprime l’art. 28, t.u. n. 81 del 2008 che difatti annovera lo stress lavoro-correlato tra i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Se il datore di lavoro mantiene un ambiente stressante deve risarcire il danno: bisogna guardare oltre il mobbing

Leggi anche: Tribunale di Avellino riconosce il danno da mobbing sul lavoro e condanna INAIL

Leggi anche: Istituto "Scazzeri": l'ex direttore deve risarcire il Comune anche per danno d'immagine

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Rientro in Italia lavorando per un datore estero: l’Agenzia dice che Si può fare e spiega da quando; Licenziamento nullo se il datore di lavoro tende una trappola; Legittimo sospendere la retribuzione se il lavoratore rifiuta di rendere la prestazione dovuta; Regime impatriati e smart working con datore di lavoro estero. Ok dall’ Agenzia delle Entrate.

Niente conversione da part time a full time, spetta il risarcimento: il casoScelte discrezionali dell’azienda? Se mancano trasparenza e buona fede, il lavoratore può ottenere il risarcimento dei danni ... quifinanza.it

Danni da stress, la Cassazione: Il datore di lavoro è responsabile se non intervieneLa vicenda trae origine dal ricorso contro una sentenza della Corte d’appello di Ancona. I giudici di secondo grado avevano inizialmente negato il risarcimento ... ilsecoloxix.it

Se mi arrestano devo avvisare il datore di lavoro L'arresto è un'assenza giustificata, ma non basta. Se il dipendente non avvisa l'azienda della ... - facebook.com facebook

In virtù dell’importanza del ruolo che ricopre il #datore di #lavoro è fondamentale che il #corso di #formazione non si esaurisca nell’adempimento formale di un obbligo normativo, ma che sia progettato ed erogato in un’ottica di prevenzione e protezione dai ris x.com