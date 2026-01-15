Sotto il seno non è zona erogena E il pm chiede di archiviare le molestie del datore di lavoro

Il Pubblico Ministero ha richiesto l’archiviazione di un caso di molestie sul luogo di lavoro, ritenendo che le condotte del datore non siano penalmente rilevanti, anche se coinvolgono contatti come sfioramenti nella zona sotto il seno. Questa decisione solleva interrogativi sulla definizione di comportamenti molestatori e sulle implicazioni per le vittime, evidenziando l’importanza di un’analisi accurata delle condotte e delle loro conseguenze nel contesto lavorativo.

"Appare dunque, di estrema gravità apprendere che il Pubblico Ministero non ritenga dotata di rilevanza penale la condotta di un datore di lavoro che sfiora o tocca il fondoschiena di una propria dipendente". Con queste parole, l'avvocata Cristina Morrone argomenta l'opposizione alla richiesta di archiviazione della procura di Biella destinata a fare scalpore. Il pm biellese Dario Bernardeschi ha infatti chiesto l'archiviazione dalle accuse di violenza e molestie sessuali nei confronti di un 51enne responsabile di un reparto di dieci persone in un lanificio. Un posto in cui la donna, malata di sclerosi multipla, lavorava da 26 anni e dal 2013 in presenza dell'uomo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Sotto il seno non è zona erogena". E il pm chiede di archiviare le molestie del datore di lavoro Leggi anche: Biella, pm archivia accusa di molestie: “Sotto il seno non è zona erogena” Leggi anche: Biella, dipendente denuncia molestie sul lavoro. La procura: "Sotto il seno non è zona erogena" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. "Sotto il seno non è zona erogena": la Procura di Biella chiede l’archiviazione per un caso di molestie sul lavoro - Una frase destinata a far discutere — «sotto il seno non è zona erogena» — è diventata uno dei passaggi più citati nella richiesta di archiviazione depositata dalla Procura di Biella in un procediment ... giornalelavoce.it

«Sotto il seno non è zona erogena», il pm chiede di archiviare la denuncia per molestia a Biella - La querela era stata presentata da una lavoratrice nei confronti di un 51enne responsabile di un reparto dell'azienda tessile. msn.com

MORTA DOPO IL RITOCCO AL SENO. IL CHIRURGO PATTEGGIA OTTO MESI. Due medici sotto accusa per la morte di una cinquantenne di Rosà dopo un intervento al seno: il chirurgo estetico patteggia otto mesi. - Segui tutte le notizie nella PRIMA edizio facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.