Rafforzati i controlli su locali e pubblici esercizi | riunito in Prefettura il Comitato per l' ordine e la sicurezza pubblica

Questa mattina la Prefettura di Roma ha riunito il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Al centro della riunione, il rafforzamento dei controlli in locali e pubblici esercizi. Le autorità vogliono prevenire problemi di sicurezza e garantire che chi frequenta i locali sia al sicuro. Le misure sono state decise in risposta alle discussioni sulla tutela dell’incolumità nei luoghi di intrattenimento.

La sicurezza nei locali di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi al centro delle attività prevenzione alla luce del rinnovato dibattito sul tema della tutela dell'incolumità nei luoghi di intrattenimento. Al riguardo si è riunito nella giornata odierna, presso la Prefettura di Avellino, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. "La sicurezza – ha sottolineato il Prefetto Riflesso – non può mai essere considerata un aspetto secondario. È necessario mantenere un livello di attenzione costante, fondato sulla prevenzione e sulla collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte, per tutelare l'incolumità dei lavoratori e degli avventori".

