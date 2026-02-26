Scuola al via il bando ‘IoStudio’ 2025 2026

È stato pubblicato il bando per le borse di studio “IoStudio” 20252026, destinato agli studenti delle scuole superiori. La procedura permette di presentare le domande per ottenere il sostegno economico necessario per l’anno scolastico in corso. Le iscrizioni sono aperte e le scadenze devono essere rispettate per poter partecipare a questa opportunità.

Tempo di lettura: 2 minuti Pubblicato l’Avviso per l’erogazione delle borse di studio “IoStudio” relative all’anno scolastico 20252026. L’iniziativa, finanziata attraverso il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, mira a sostenere attivamente le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio regionale. L’intervento si pone l’obiettivo strategico di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, agevolando l’accesso all’acquisto di libri di testo, alla mobilità studentesca e alla fruizione di servizi culturali. Il piano di sostegno per l’annualità 20252026 prevede complessivamente 27. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

