Scream 7 il film su un albero e cosa è successo alla Berlinale

Da ilpost.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Serial killer mascherati, l’importanza delle piante nei titoli di coda e un festival in cui le polemiche politiche hanno quasi offuscato i film Questa settimana parliamo di Scream 7, nuovo episodio del franchise trentennale su Ghostface, di Il suono di una caduta di Mascha Schilinski, che ha vinto il premio della giuria all’ultima edizione del festival di Cannes, e di Silent Friend, film di Ildikó Enyedi con protagonista un albero. In coda invece facciamo un grande riassunto di cosa è successo alla Berlinale. Una storia americana clamorosa, e come si ottiene una stella sulla Hollywood Walk of Fame? . 🔗 Leggi su Ilpost.it

scream 7 il film su un albero e cosa 232 successo alla berlinale
© Ilpost.it - Scream 7, il film su un albero e cosa è successo alla Berlinale

«I film possono cambiare il mondo»: le parole di Wim Wenders alla Berlinale(askanews) – Conferenza stampa di apertura della Berlinale con i 7 membri della giuria scelti per la 76esima edizione del Festival del Cinema di...

INTERVISTA-Chiara Caselli parla del suo film presentato alla Berlinale 2026IGDI ha intervistato in esclusiva l’attrice Chiara Caselli presente alla Berlinale in concorso con il film Nina Roza.

Temi più discussi: Scream 7, esce il nuovo film della saga horror: cosa sappiamo; Scream 7: Neve Campbell rivela un'importante differenza rispetto ai precedenti capitoli; Scream 7, Neve Campbell ragiona su un possibile ottavo film: Se ai fan piacerà; Scream 7 non ha senso a livello cronologico? I fan scovano un grosso errore.

scream 7 il filmScream 7, le prime recensioni sull’atteso film: capolavoro sanguinoso o passo falso clamoroso?Arrivano sul web le prime opinioni sul settimo capitolo della saga horror: cosa avranno detto i critici dopo la premier di Los Angeles? libero.it

scream 7 il filmScream 7: recensione del settimo capitolo della saga horrorScream 7 recensione del nuovo capitolo della saga horror ideata da Kevin Williamson, ora anche regista, con Neve Campbell di nuovo protagonista ... filmpost.it