Serial killer mascherati, l’importanza delle piante nei titoli di coda e un festival in cui le polemiche politiche hanno quasi offuscato i film Questa settimana parliamo di Scream 7, nuovo episodio del franchise trentennale su Ghostface, di Il suono di una caduta di Mascha Schilinski, che ha vinto il premio della giuria all’ultima edizione del festival di Cannes, e di Silent Friend, film di Ildikó Enyedi con protagonista un albero. In coda invece facciamo un grande riassunto di cosa è successo alla Berlinale. Una storia americana clamorosa, e come si ottiene una stella sulla Hollywood Walk of Fame? . 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Scream 7, il film su un albero e cosa è successo alla Berlinale

«I film possono cambiare il mondo»: le parole di Wim Wenders alla Berlinale(askanews) – Conferenza stampa di apertura della Berlinale con i 7 membri della giuria scelti per la 76esima edizione del Festival del Cinema di...

INTERVISTA-Chiara Caselli parla del suo film presentato alla Berlinale 2026IGDI ha intervistato in esclusiva l’attrice Chiara Caselli presente alla Berlinale in concorso con il film Nina Roza.

Temi più discussi: Scream 7, esce il nuovo film della saga horror: cosa sappiamo; Scream 7: Neve Campbell rivela un'importante differenza rispetto ai precedenti capitoli; Scream 7, Neve Campbell ragiona su un possibile ottavo film: Se ai fan piacerà; Scream 7 non ha senso a livello cronologico? I fan scovano un grosso errore.

Scream 7, le prime recensioni sull’atteso film: capolavoro sanguinoso o passo falso clamoroso?Arrivano sul web le prime opinioni sul settimo capitolo della saga horror: cosa avranno detto i critici dopo la premier di Los Angeles? libero.it

Scream 7: recensione del settimo capitolo della saga horrorScream 7 recensione del nuovo capitolo della saga horror ideata da Kevin Williamson, ora anche regista, con Neve Campbell di nuovo protagonista ... filmpost.it

Kevin Williamson debutta alla regia di un film della saga e ritrova anche Neve Campbell in Scream 7, omaggiando il passato di una saga che supera i 30 anni. - facebook.com facebook

SCREAM 7 è al cinema. Non rispondere al telefono. Non in sala. Non stanotte. Perché se è Ghostface… sa già dove sei. Da oggi, nel tuo UCI Cinema! ucicinemas.it/film/scream-7 x.com