intervista chiara caselli parla del suo film presentato alla berlinale 2026

Chiara Caselli ha parlato del suo film presentato alla Berlinale 2026, il cui racconto si concentra su Mihail, un immigrato bulgaro in Canada. La causa principale è il video virale che mostra una giovane artista bulgara, diventato oggetto di attenzione online. La regista ha spiegato come questa vicenda lo spinga a tornare in patria per scoprire la verità. La storia si svolge tra due continenti, con un forte richiamo all’identità culturale.

IGDI ha intervistato in esclusiva l’attrice Chiara Caselli presente alla Berlinale in concorso con il film Nina Roza. Il film, scritto e diretto da Geneviève Dulude-de Celles, regista e produttrice già vincitrice del Crystal Bear al Festival di Berlino con il film Une Colonie nel 2019, si è aggiudicato l’Orso d’Argento per la miglior sceneggiatura. Il film, che vanta nel cast anche Chiara Caselli, è una coproduzione internazionale di Colonelle Films (Canada), Echo Bravo (Belgio), Ginger Light Films e Premiere Studio (Bulgaria) e dell’italiana UMI Films di Lorenzo Fiuzzi e Bardo Tarantelli. UMI Films è una società con sede a Roma specializzata nello sviluppo creativo, nella produzione cinematografica e nelle co-produzioni internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

