Tendenze da provare | il micro wing liner è l’eye-liner minimal che lifta gli occhi

Il micro wing liner è la tendenza di bellezza che punta sulla raffinatezza e sulla semplicità, offrendo un tocco di eleganza discreta agli occhi. Questo stile minimalista, in netto contrasto con i look audaci degli anni passati, si sta facendo strada tra le novità di makeup più amate del momento.

Si chiama micro wing liner e spezzerebbe il cuore di tutte le beauty guru del 2016. La tendenza al micro eye-liner, infatti, è minimal e silenziosa, rispetto ai trucchi bold della metà degli anni 2010. Ma c’è un trucco: l’effetto minimal è anche quello che permette di liftare gli occhi e renderli più allungati. Non a caso, infatti, è una delle tecniche di trucco oggi più utilizzate sul fronte asiatico. Il micro wing liner è il trend occhi perfetto per liftare il viso. Ma come fa una semplice codina ad allungare così tanto lo sguardo? Il segreto è nelle proporzioni, perché la linea sottile consente di ottenere un risultato pulito e sofisticato anche ai meno esperti. Metropolitanmagazine.it

