Sanremo 2026 | scopri i co-conduttori da Can Yaman a Irina Shayk!

Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a sorprendere ancora una volta. Accanto a Carlo Conti, ci saranno nuovi co-conduttori, tra cui l’attore turco Can Yaman e la modella russa Irina Shayk. La macchina organizzativa sta annunciando i nomi ufficiali, e la curiosità cresce tra il pubblico. La presenza di queste star internazionali promette di rendere ancora più spettacolare l’evento, che si svolgerà nei prossimi mesi. I dettagli sul ruolo di ciascuno e sul format definitivo sono ancora in fase di definizione, ma gli appassionati già

Festival di Sanremo 2026: Ecco i Co-Conduttori Accanto a Carlo Conti. Dal 24 al 28 febbraio 2026, il palco del Festival di Sanremo si prepara a ospitare una tra le manifestazioni musicali più attese d'Italia. Il direttore artistico e conduttore Carlo Conti sarà affiancato da alcuni volti noti del panorama musicale e dello spettacolo. In questa edizione, avrà come compagna di viaggio una presenza fissa: la celebre Laura Pausini. Laura Pausini Come Co-Conduttrice di Rilievo. La Pausini, riconosciuta internazionalmente per il suo talento e il suo carisma, sarà parte fondamentale dell'intero festival, accompagnando Conti nelle cinque serate dedicate alla musica italiana. Irina Shayk a Sanremo 2026 La modella russa Irina Shayk salirà sul palco dell'Ariston durante la terza serata di Sanremo 2026, il 26 febbraio. Sanremo 2026, Irina Shayk co-conduttrice della terza serata Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, la conduttrice Carlo Conti ha annunciato una sorpresa: Irina Shayk sarà co-conduttrice. Festival di Sanremo 2026: ecco come sarà il palco della nuova edizione; Can Yaman sul palco del Festival di Sanremo 2026? Scopri il post di Carlo Conti (anzi Carlokan); Sanremo 2026: i 10 artisti Under 30 da seguire subito (prima che diventino mainstream); Sanremo 2026, svelata la scenografia dell'Ariston: il significato simbolico. Festival di Sanremo 2026, chi sono i super ospiti di quest'anno?Il Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo. Dal ritorno di Tiziano Ferro ad Eros Ramazzotti, ecco chi salirà sul palco dell'Ariston. Dopo l'annuncio di Achille Lauro e la scelta "internazionale" di Can Yaman nella veste di co-conduttore della prima serata, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini scelti due comici italiani: Lillo sarà protagonista della serata di mercoledì 25 febbraio. Can Yaman co-condurrà con Carlo Conti e Laura Pausini la serata di martedì 24 febbraio #Sanremo2026

