NBA LeBron sempre più nel mito | riscrive la storia e trascina i Lakers alla vittoria blitz dei Bucks in casa dei Thunder

Los Angeles (Stati Uniti), 13 febbraio 2026 – LeBron James ha ancora una volta scritto il suo nome nella storia della NBA, trascinando i Lakers alla vittoria contro i Denver Nuggets grazie a una prestazione da 40 punti, 8 rimbalzi e 7 assist, in una partita decisa nelle ultime battute per colpa di un canestro decisivo dell’icona di Cleveland. La sfida, giocata al Crypto.com Arena, si è svolta sotto gli occhi di un pubblico in delirio, dopo che LeBron ha superato il record di Kareem Abdul-Jabbar come miglior realizzatore della lega, un traguardo che lo consacra sempre più nel mito del basket

Los Angeles (Stati Uniti), 13 febbraio 2026 – Si è fermato nuovamente il cammino degli Oklahoma City Thunder che, dopo i successi a spese di Los Angeles Lakers e Phoenix Suns, sono stati sconfitti 110-93 dai Milwaukee Bucks tra le mura amiche del Paycom Center: in un match segnato dalle assenze eccellenti di Giannis Antetokounmpo da una parte e Shai Gilgeous-Alexander dall'altra (alle quali si è aggiunta quella per motivi personali del coach dei Bucks Doc Rivers, sostituiti da Darwin Ham), a finire sotto le luci della ribalta è stato l'ex di serata Ousmane Dieng, che ha portato a casa un bottino personale di 19 punti, 11 rimbalzi, 6 assist e 4 stoppate date.