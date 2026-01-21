Al secondo turno del suo primo Slam, Francesco Maestrelli affronta uno dei più grandi tennisti di sempre. Un’occasione importante per il giovane talento, che si confronta con un avversario di grande esperienza e livello internazionale. Questo incontro rappresenta un passo significativo nel suo percorso professionale, offrendo uno sguardo sulle potenzialità e le sfide di un atleta emergente nel circuito maggiore.

Francesco Maestrelli non poteva incontrare avversario peggiore agli Australian Open 2026. Al secondo turno del primo Slam dell'anno e il primo della sua carriera sportiva, il Piccolo Medvedev del tennis italiano - così lo chiamano per lo stile di gioco - incontra nientemeno che sua maestà Novak Djokovic, numero 4 al mondo nonché il tennista più vincente degli Slam. L'appuntamento è nella notte tra il 21 e il 22 gennaio alle 3.

Al secondo turno del suo primo Slam Francesco Maestrelli incontra uno dei più forti di sempre

Australian Open 2026, impresa di Francesco Maestrelli: l’azzurro vola al secondo turno. Ma rischia di trovare DjokovicAll'Australian Open 2026, Francesco Maestrelli si distingue nel suo primo Slam, qualificandosi per il secondo turno dopo una vittoria in cinque set contro Terence Atmane.

Australian Open, chi è Francesco Maestrelli: l’azzurro qualificato (per la prima volta) in uno SlamFrancesco Maestrelli, giovane talento italiano, ha conquistato per la prima volta la qualificazione al tabellone principale degli Australian Open 2026.

