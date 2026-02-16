Pozzuoli omicidio Campana risolto dopo 15 anni | arrestate 4 persone

A Pozzuoli, il delitto di Campana si è risolto dopo 15 anni grazie all’arresto di quattro persone. La causa è legata a indagini che hanno portato a identificare i sospettati, ora accusati di aver compiuto l’omicidio. Questa mattina, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, firmata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli. La richiesta è arrivata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, che ha coordinato le verifiche.

Oggi i carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 4 persone gravemente indiziate dei reati di omicidio premeditato nonché di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan camorristico "Pagliuca" di Pozzuoli. Il caso Campana In particolare, gli indagati avrebbero preso parte -in qualità rispettivamente di mandanti ed esecutori- all'omicidio di Campana Carmine, avvenuto in Giugliano in Campania il 15 maggio 2010.