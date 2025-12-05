Scioperi dicembre 2025 | il calendario completo con date orari e settori chiave

Roma, 5 dicembre 2025 – Dicembre si apre all’insegna del conflitto sociale. Il calendario degli scioper i coinvolge trasporti, servizi pubblici e privat i, promettendo settimane complesse per chi si sposta per lavoro o studio. Dalla Capitale ai principali scali aeroportuali, passando per ferrovie e logistica, le mobilitazioni annunciano possibili rallentamenti e interruzioni anche nei percorsi quotidiani più brevi. E mentre le città si preparano alle festività, cittadini, studenti e pendolari dovranno programmare gli spostamenti con attenzione. Ecco tutte le date da segnare. 9 dicembre: sciopero Atac a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scioperi dicembre 2025: il calendario completo con date, orari e settori chiave

