Scioperi si ricomincia anche nel 2026 | gennaio nero per i trasporti stop a treni aerei e bus Date e orari il calendario

Il 2026 inizia con una serie di scioperi che coinvolgono i principali mezzi di trasporto, tra treni, aerei e autobus. Questo calendario segnala le date e gli orari delle fermate previste, offrendo un quadro chiaro delle interruzioni programmate. Per pendolari e viaggiatori, è importante conoscere le date di protesta, in modo da pianificare eventuali spostamenti con anticipo e attenzione.

Scioperi trasporti gennaio 2026: easyJet, Trenord e ATM segnano l’avvio d’anno - Gli scioperi gennaio 2026 segnano l’inizio dell’anno con numerose agitazioni nei trasporti che potrebbero influire sulla mobilità dei viaggiatori ... missionline.it

Scioperi treni gennaio 2026: stop a Trenord e protesta RFI - Gli scioperi treni gennaio 2026 potrebbero creare disagi significativi per pendolari e viaggiatori nelle prime settimane del nuovo anno. missionline.it

