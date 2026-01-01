Scioperi si ricomincia anche nel 2026 | gennaio nero per i trasporti stop a treni aerei e bus Date e orari il calendario

Il 2026 inizia con una serie di scioperi che coinvolgono i principali mezzi di trasporto, tra treni, aerei e autobus. Questo calendario segnala le date e gli orari delle fermate previste, offrendo un quadro chiaro delle interruzioni programmate. Per pendolari e viaggiatori, è importante conoscere le date di protesta, in modo da pianificare eventuali spostamenti con anticipo e attenzione.

l 2026 si apre sotto il segno della protesta sindacale, promettendo un mese di gennaio particolarmente complesso per pendolari e viaggiatori. Il settore della mobilità sarà il. 🔗 Leggi su Leggo.it

