Scherma Coppa del Mondo di sciabola | Italia eliminata dalla Polonia ai quarti

L’Italia si è fermata ai quarti di finale nella Coppa del Mondo di sciabola, venendo eliminata dalla Polonia. La squadra ha concluso la competizione al settimo posto, in una prova caratterizzata da sfide difficili e risultati che non hanno premiato gli sforzi compiuti. Questi risultati evidenziano le sfide della disciplina e l’importanza di un continuo miglioramento.

Non è andata bene all'Italia in Coppa del Mondo di sciabola: solo settimo posto ed eliminazione per mano della Polonia ai quarti L'impresa era proibitiva. L'Italia si è fermata ai quarti a Salt Lake City, nello Utah, dove si è disputata la Coppa del Mondo di sciabola. Gli Azzurri arrivavano all'appuntamento con molte assenze a cui far fronte. Infatti, avevano dato forfait Luca Curatoli e Michele Gallo, entrambi a causa di problemi fisici. Il quartetto che ha rappresentato il nostro Paese era formato da Pietro Torre, Matteo Neri, Cosimo Bertini e Dario Cavaliere. Non gli ultimi arrivati, ma non sono riusciti ad andare avanti più di tanto nella competizione. Scherma, primo storico podio per Bertini: è bronzo nella Coppa del Mondo di sciabola Nella tappa di Salt Lake City, in USA, Cosimo Bertini ha ottenuto il suo primo podio in carriera nella Coppa del Mondo di sciabola maschile, conquistando una medaglia di bronzo.

