AMD lancia pacchetto integrato per affrontare la scarsità di memoria RAM e rilanciare il mercato dei chip
AMD ha annunciato un nuovo pacchetto che combina un processore Ryzen 7 9850X3D, memoria RAM DDR5 e un dissipatore ad aria. L’obiettivo è affrontare la carenza di memoria RAM e stimolare il mercato dei chip, soprattutto in Cina. La mossa segna un passo deciso da parte dell’azienda per offrire soluzioni più complete ai consumatori e ai produttori di PC.
AMD ha lanciato un’iniziativa di portata strategica in Cina, con un pacchetto integrato che unisce per la prima volta in modo ufficiale un processore Ryzen 7 9850X3D, una memoria RAM DDR5 e un dissipatore ad aria, tutti prodotti da marchi diversi. L’operazione, annunciata durante un evento stampa nel Paese asiatico, rappresenta una risposta diretta alla crisi dei prezzi delle memorie RAM, che negli ultimi mesi hanno raggiunto livelli insostenibili per molti utenti. Il bundle include il nuovo processore AMD Ryzen 7 9850X3D, il dissipatore Cooler Master Hyper 612 Apex e un kit da 32 GB di memoria V-Color Manta XFinity RGB in configurazione DDR5-6000. 🔗 Leggi su Ameve.eu
