AMD lancia pacchetto integrato per affrontare la scarsità di memoria RAM e rilanciare il mercato dei chip

AMD ha annunciato un nuovo pacchetto che combina un processore Ryzen 7 9850X3D, memoria RAM DDR5 e un dissipatore ad aria. L’obiettivo è affrontare la carenza di memoria RAM e stimolare il mercato dei chip, soprattutto in Cina. La mossa segna un passo deciso da parte dell’azienda per offrire soluzioni più complete ai consumatori e ai produttori di PC.

