scandalo epstein si dimette anche il presidente del world economic forum di davos

Il presidente e CEO del World Economic Forum si è dimesso, pochi giorni dopo l'inizio di un'indagine indipendente sui suoi rapporti con Jeffrey Epstein. La decisione arriva in un momento di particolare attenzione intorno alla gestione e alle relazioni dell'organizzazione. La notizia ha catturato l'interesse di chi segue da vicino le dinamiche dei grandi eventi internazionali. La sua uscita segna un passo importante nel percorso di rinnovamento del forum.

Roma, 26 febbraio 2026 – Il presidente e Ceo del World Economic Forum, Borge Brende, ha annunciato le sue dimissioni, poche settimane dopo che il forum ha avviato un'indagine indipendente sui suoi rapporti con Jeffrey Epstein. Epstein, Londra pronta a pubblicare i documenti su nomina Andrea Lo riporta Reuters sul sito web. Brende, diventato presidente del Wef nel 2017, ha annunciato la sua decisione in una dichiarazione a seguito delle rivelazioni del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, secondo cui il norvegese aveva avuto tre cene di lavoro con Epstein e aveva anche comunicato con il finanziere pedofilo tramite e-mail e sms. Un terremoto quello degli Epstein files che sta facendo tremare mezzo mondo e in particolare i vertici della politica e del mondo della finanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

