Al World Economic Forum di Davos, si registra un'inattesa svolta con le dimissioni del presidente e CEO, Borge Brende. La decisione arriva in un momento di grande attenzione mediatica e apre nuovi scenari per l'organizzazione. La notizia si diffonde rapidamente tra gli addetti ai lavori, suscitando interesse e curiosità sulla direzione futura dell'evento.

Il presidente del World Economic Forum di Davos, Borge Brende, si dimette dopo l’indagine sui rapporti con Jeffrey Epstein. Il presidente e ceo del World Economic Forum di Davos, Borge Brende, ha annunciato a sorpresa le proprie dimissioni, lasciando sotto shock il mondo intero. La decisione arriva poche settimane dopo l’avvio di un’indagine indipendente sui suoi rapporti con Jeffrey Epstein. A far deflagrare la vicenda sono state le rivelazioni del Dipartimento di Giustizia statunitense che ha documentato tre cene di lavoro con Epstein, e anche contatti via e-mail e sms con il magnate accusato di pesantissimi reati e morto suicida – in circostanze misteriose – in carcere. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Davos, terremoto al World Economic Forum: il presidente Brende si dimette dopo lo scandalo degli Epstein file

Caso Epstein, si dimette il presidente Forum di DavosBorge Brende, presidente e Ceo del Forum economico di Davos, si è dimesso dalla sua carica dopo le rivelazioni in merito ai suoi rapporti con Larry...

Christopher Aleo torna a Davos per il World Economic ForumAnche quest'anno Christopher Aleo sarà presente al World Economic Forum di Davos, l'appuntamento internazionale che riunisce leader politici,...

Rpt..Davos: World Economic Forum al via, ecco chi ci sarà(si prega di leggere il take delle 07h30) MILANO (MF-NW)--Capi di Stato e di governo e leader aziendali si riuniranno questa settimana a Davos, in occasione della riunione annuale del World Economic ... milanofinanza.it

Lo speciale sulla GroenlandiaHa preso il via, a Davos, in Svizzera, il World Economic Forum, tra forti tensioni internazionali. Il presidente americano Trump vuole la Groenlandia e minaccia altri dazi ai Paesi europei che hanno ... tg24.sky.it