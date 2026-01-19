Caso Epstein | i Clinton non testimoniano al Congresso e rischiano un anno di carcere

Il caso Epstein ha coinvolto numerose figure pubbliche e ha suscitato grande attenzione negli Stati Uniti. Recentemente, i Clinton sono stati inseriti al centro delle indagini, poiché si sono rifiutati di testimoniare al Congresso. La loro decisione potrebbe comportare conseguenze legali, tra cui un possibile rischio di carcere. La vicenda evidenzia ancora una volta le implicazioni di un caso che continua a destare interesse pubblico e politico.

Il caso Epstein continua a tenere banco in America e questa volta è il nome di una potente coppia politica a finire al centro della vicenda: i Clinton. Bill e Hillary, rispettivamente 42esimo presidente e 67esimo segretario di Stato, non si sono presentati in commissione di Vigilanza al Congresso per rispondere dei loro rapporti con Jeffrey Epstein, il miliardario pedofilo morto in carcere nel 2019. I due coniugi avevano ricevuto due mandati di comparizione, ma hanno preferito aprire un braccio di ferro con il presidente repubblicano del comitato James Comer, accusandolo di persecuzione politica. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Caso Epstein: i Clinton non testimoniano al Congresso e rischiano un anno di carcere Leggi anche: Caso Epstein,"Trump al contrattacco: "Indagate sui rapporti tra Epstein e Clinton" Leggi anche: Caso Epstein, Trump al contrattacco: "Indagate sui rapporti tra Epstein e Clinton" Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton si rifiutano di testimoniare: rischiano il carcere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton si rifiutano di testimoniare: rischiano il carcere ... tg24.sky.it

Caso Epstein: sesso in cambio di istruzione, emerge un nuovo ricatto x.com

Caso Epstein, i Clinton si rifiutano di testimoniare alla Camera L'ex presidente degli Stati Uniti e la moglie Hillary hanno scritto una lunga lettera per spiegare le loro ragioni - facebook.com facebook

