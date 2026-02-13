Musica e divertimento | Calci si prepara alla nona edizione del Carnevale

Calci si sta preparando per la nona edizione del Carnevale, che si svolgerà questo fine settimana, portando musica, sfilate e tanta allegria tra le vie del paese. La manifestazione vede coinvolti residenti e associazioni locali, pronti a creare un’atmosfera vivace e spensierata per grandi e piccini. Quest’anno, il programma prevede anche un grande carro allegorico decorato con fiori di carta e costumi colorati realizzati dai giovani del quartiere.

Calci (PI), 13 febbraio 2026 - Sabato 14 e domenica 15 febbraio si terrà la nona edizione del Carnevale di Calci, due giornate di festa, colori e divertimento. Ad aprire la festa sarà compito di RiCiclo Carosello a Pedali e Tata Rachele Truccabimbi che in piazza Cavallotti, dalle 15 del sabato, intratterranno grandi e piccini con il divertimento della giostra a pedali e la fantasia dei disegni e dei colori. Per l'intera giornata, considerando anche la festività di San Valentino, è prevista l'apertura delle attività commerciali con serata a tema carnevalesco. Domenica appuntamento alle 14 in piazza Cairoli con la Parata delle Maschere in gara, per il concorso che ha visto crescere, anno dopo anno, il numero delle adesioni.