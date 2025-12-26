Botte di Natale a Chiusano San Domenico un tuffo tra cinema musica e divertimento
Torna a Chiusano San Domenico la magica atmosfera dei mitici film di Bud Spencer e Terence Hill con l’evento “Botte di Natale”, in programma sabato 27 in via Codrazzo.All’interno di una tensostruttura riscaldata, il pubblico potrà vivere una serata all’insegna del divertimento e della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Poste Italiane, riapre l'ufficio di Chiusano di San Domenico nella versione "Polis"
Leggi anche: Maresciallo dei Carabinieri muore improvvisamente a 47 anni: lutto nei comuni di Santo Stefano del Sole e Chiusano San Domenico
Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.
Tuscanian memes . mgk · Invincible. Botte da orbi, moccoli e carne di cinghiale e il natale è servito #tuscaninmemes - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.