Canzoni Sanremo 2026 Tu mi piaci tanto di Sayf

Sayf ha scritto la sua canzone “Tu mi piaci tanto” ispirandosi a un ricordo personale, una mattina in cui ha incontrato qualcuno che gli ha fatto battere il cuore. La causa di questa creazione nasce dall’emozione di un momento semplice ma intenso. La canzone nasce dalla voglia di condividere quella sensazione con chi ascolta, portando nel testo la spontaneità di un sentimento genuino. Sayf ha deciso di presentarla al Festival di Sanremo, puntando a far emergere la propria storia tra le altre proposte.

Il racconto di un momento è il punto di partenza di tutte le canzoni di Sayf. Anche quella con cui debutta al Festival di Sanremo è nata così. I suoi dilemmi personali si intrecciano quindi a riflessioni di tipo sociale. Dentro Tu mi piaci tanto c’è il racconto del mondo di oggi, tra gli allagamenti e le botte delle piazze. Per la scrittura riconoscibile e lo stile unico nel panorama nazionale, è definito da molti la next big thing della musica italiana. Adesso non può sbagliare. Tu mi piaci tanto, il testo della canzone di Sayf. di A. Viacava – L. Di Blasi – G. De Lauri Ed. Sugarmusic PublishingUniversal Music Publishing RicordiDibla MusicStar Tu, figlio di un muratore L’Emilia che si allaga E la Liguria pure E intanto che si ride E che si fa l’amore Le tue tasse vanno spese In un hotel a ore Io, Amando a modo mio Ho sbagliato tante cose E tante mode non le seguo Io, Amando a modo mio Avrei voluto darti Meno cuore, amore mio E allora Corri contro il tempo Che il denaro non ti aspetta E cosa vuoi che sia la fretta Su una macchina che scheggia E non mi vedrai alla finestra A farti una serenata Perché il mondo non si ferma Ma non ho fiato più Rallenta Quando si spegne la luce Tu, con chi rimani? Ti senti a posto Col tuo vino rosso Il nome su un bossolo? Tu mi piaci Tu mi piaci Tu mi piaci tanto Tu mi piaci Tu mi piaci Tu mi piaci tanto Noi siamo tutti uguali Al bar e a lavorare Figli di nostra madre Vogliamo solo amare E in questa avidità E in questo dimostrare Tu mi piaci tanto L’Italia per me è quella grande azione di Cannavaro L’Italia è tristemente nota per qualche fatto ma minimizziamo Il cielo è azzurro, e il pomeriggio Se ci armate, noi non partiamo E come ha detto un imprenditore “L’Italia è il paese che amo” Amore, amore mio Che paura di venir capito In questa fase di tirocinio Tenco è morto qui vicino Non temere, amore mio Farò meglio per nostro figlio Schiaccerò quelli degli altri Così giocherà da solo Quando si spegne la luce Tu, con chi rimani? Ti senti a posto Col tuo vino rosso Il nome su un bossolo? Tu mi piaci Tu mi piaci Tu mi piaci tanto Tu mi piaci Tu mi piaci Tu mi piaci tanto Noi siamo tutti uguali Al bar e a lavorare Figli di nostra madre Vogliamo solo amare E in questa avidità E in questo dimostrare Tu mi piaci tanto Ho fatto una canzonetta È un fiore su una camionetta E le botte delle piazze Le dimentichiamo Ho fatto una canzonetta Spero che non vi spaventi Che possiamo ripartire Tutti a mano, a mano Tu mi piaci Tu mi piaci Tu mi piaci tanto Tu mi piaci Tu mi piaci Tu mi piaci tanto Noi siamo tutti uguali Al bar e a lavorare Figli di nostra madre Vogliamo solo amare E in questa avidità E in questo dimostrare Tu mi piaci tanto Tutti i testi di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

