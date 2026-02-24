Sanremo 2026 Carlo Conti su Morgan | Non sono un giudice Se l’artista ritiene di venire a fare una cover io non posso obbligarlo a non venire perché mi sta antipatico – IL VIDEO

Carlo Conti spiega che non è un giudice e non può impedire a Morgan di esibirsi a Sanremo 2026, anche se non gradisce la sua presenza. La decisione di Morgan di non partecipare è stata presa di sua volontà, nonostante fosse previsto un duetto con Chiello su “Mi sono innamorato di te”. Conti sottolinea che il suo ruolo non permette di forzare artisti che scelgono di non esibirsi. La situazione ha suscitato molta attenzione tra i presenti.

Carlo Conti, durante la conferenza stampa di oggi del Festival di Sanremo 2026, ha risposto sulla presenza sul palco, poi sfumata per decisione dello stesso artista di Morgan, dove avrebbe dovuto esibirsi in un duetto con Chiello sulle note di "Mi sono innamorato di te". Il riferimento è alla causa per stalking in cui si trova coinvolto l'artista dopo la denuncia dell'ex fidanzata Angelica Schiatti. "Io non sono un giudice: fino a che non c'è una sentenza definitiva, – ha affermato – se l'artista ritiene di venire a fare una cover io non posso obbligarlo a non venire perché mi sta antipatico. È un festival democratico.

