Thailandia e Cambogia bombe e sangue al confine La pace di Trump è durata meno di due mesi

Le recenti tensioni tra Thailandia e Cambogia sono sfociate in scontri violenti al confine, mettendo in discussione gli accordi di pace raggiunti pochi mesi fa. Mediate da Donald Trump, le trattative sembravano aver portato a una stabilità temporanea, ma i recenti eventi dimostrano quanto sia fragile la situazione tra i due paesi.

Roma, 8 dicembre 2025 - La pace tra Thailandia e Cambogia, mediata dal presidente americano Donald Trump, è durata meno di due mesi. Chi l'ha infranta? Lo scambio di accuse non permette di dire chi abbia dato il via a nuovi scontri che hanno lasciato sul terreno un soldato thailandese e 4 civili cambogiani. Bangkok: "I soldati cambogiani ci hanno attaccati". Secondo le dichiarazioni del governo di Bangkok i soldati cambogiani nelle prime ore della mattina hanno attaccato le forze thailandesi nell'area di Chong An Ma, uccidendo un militare di Bangkok. L'esercito cambogiano avrebbe anche bombardato obiettivi militari e civili thailandesi con granate e razzi, provocando il ferimento di altri 4 soldati.