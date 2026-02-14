Invasi pieni grazie alle piogge | dopo 15 mesi stop al razionamento idrico a Palermo

Le abbondanti piogge degli ultimi mesi hanno riempito gli invasi di Palermo, mettendo fine dopo 15 mesi alla crisi idrica. Per questo motivo, a partire da lunedì 16 febbraio, l'Amap sospenderà il razionamento dell’acqua. La decisione è stata presa in seguito alle nuove rilevazioni sui livelli delle riserve idriche, che ora sono sufficienti a coprire le esigenze della città e dei comuni vicini. L’azienda ha informato la Regione e il Comune, che detengono rispettivamente il ruolo di stakeholder e di ente di controllo.

L'annuncio di Amap e Comune dopo i rilievi che parlano di 92 milioni di metri cubi d'acqua negli impianti, pari al 51% della capienza. Niente più turni e disagi per oltre 250 mila cittadini. Il sindaco: "Frutto anche dei nostri interventi per contrastare la crisi più dura degli ultimi 30 anni". Sciortino: "Col sacrificio di tutti risparmiati 8 milioni di metri cubi" Da lunedì 16 febbraio sarà sospeso il razionamento idrico a Palermo. A comunicare la decisione è l'Amap che ha condiviso con la Cabina di regia della Regione e con il Comune, azionista di maggioranza dell'azienda che gestisce il servizio idrico integrato nel capoluogo e in altri 50 Comuni della provincia.