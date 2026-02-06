La nave russa Sparta IV si trova ancora davanti alla Sardegna, insieme al cacciatorpediniere Severomorsk e alla petroliera Kama. La Marina Militare monitora la situazione a distanza nell’ambito dell’operazione OMS, senza interventi diretti. La nave russa rimane in un'area strategica, mantenendo alta l’attenzione delle forze italiane.

La nave russa Sparta IV, presente al largo della Sardegna, continua a essere monitorata dalla Marina Militare. La presenza inusuale della cargo battente bandiera russa, infatti, ha fatto risuonare il campanello d’allarme con la flottiglia che continua lentamente la sua andatura da nord a sud davanti all’Ogliastra. Ma non è la sola, perché insieme alla nave ci sarebbero anche il cacciatorpediniere Severomorsk e la petroliera Kama, ma l’unica tracciabile con trasponder acceso è proprio la Sparta IV. Un ingresso nel Tirreno che ha lasciato perplessi, col vice presidente della Commissione europea Raffaele Fitto che ha chiesto più investimenti su difesa e sicurezza all’Unione Europea. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Nave russa Sparta IV davanti alla Sardegna insieme al cacciatorpediniere Severomorsk e alla petroliera Kama

La nave cargo russa Sparta IV è stata avvistata nel Tirreno, vicino alla Sardegna.

Da alcuni giorni una nave cargo russa, la Sparta IV, si muove in modo insolito davanti alle coste orientali della Sardegna.

