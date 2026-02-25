Due mesi di battaglie Saracco lancia la carica | Se qualcuno pensa che sia finita vada a casa

Umberto Saracco si è distinto in un duro confronto sul campo, motivato dalla voglia di dimostrare che la squadra non si arrende. Dopo aver subito alcune sconfitte, il portiere ha preso la parola per spronare i compagni, dicendo chiaramente che la partita non è ancora finita. Con tono deciso, ha invitato chi pensa il contrario a tornare a casa. La sua determinazione si è fatta subito sentire tra i tifosi presenti.

Ha parlato da vero leader Umberto Saracco, uno dei giocatori con più esperienza a disposizione di Piero Braglia. Nell’immediato dopo-partita della sfida persa con l’ Ascoli, il portiere classe 1994 ha usato parole chiare: "Se c’è qualcuno, ma non credo, che non ha ancora capito la gravità della situazione in cui siamo, deve fare presto a capirlo, perché è una cosa che ognuno di noi si deve sentire addosso. Non riuscire ad entrare nemmeno nei play out e retrocedere direttamente oltre che per i tifosi e la città è una macchia anche per la carriera personale di calciatore. E comunque, come diceva anche mister Braglia, siamo una squadra in grado di conquistare gli spareggi e giocarcela benissimo contro chiunque". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

