Il Volley Modena non riesce ad invertire la rotta con la Futura Giovani Busto Arsizio finisce 1-3
Il Volley Modena conclude la regular season di Serie A2 girone B con una sconfitta casalinga per 3-1 contro Futura Giovani Busto Arsizio. Nonostante l’impegno, la squadra non riesce a invertire la rotta e a ottenere punti utili per migliorare la posizione in classifica. La partita segna l’ultimo impegno prima dei playoff, evidenziando aree di miglioramento per la fase successiva.
Compie un altro passo avanti, ma ancora non abbastanza per ritrovare punti e la vittoria il Volley Modena che nell’ultimo match di regular season del girone B di Serie A2 cade 3-1 davanti al proprio pubblico contro la Futura Giovani Busto Arsizio. Capitan Lancellotti e compagne, così come una.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Il Volley Modena non riesce ad invertire la rotta, con la Futura Giovani Busto Arsizio finisce 1-3 - Dall’altra parte della rete le bustocche si schierano a loro volta con l’ultima arrivata, la schiacciatrice Enneking, in diagonale con Longobardi poi c’è Sassolini al palleggio, Taborelli opposta, ... modenatoday.it
