Durante l’ultima puntata di Piazzapulita, trasmessa giovedì 26 febbraio su La7, si è verificato un acceso scambio tra Michele Santoro e Corrado Formigli, che ha attirato l’attenzione degli spettatori. Il dibattito ha visto protagonisti due volti noti del giornalismo italiano, coinvolgendo temi legati alla situazione politica e ai diritti democratici in diverse parti del mondo.

Nel corso dell’ultima puntata di Piazzapulita, giovedì 26 febbraio su La7, si è acceso il confronto tra Michele Santoro e Corrado Formigli. Tutto nasce da una frase di Santoro, che definisce l’Ucraina “una democrazia efficiente, consolidata” con un tono sospeso, quasi a voler aprire una riflessione sul modo in cui il Paese viene rappresentato nel dibattito pubblico occidentale. Il conduttore interviene immediatamente, sottolineando come, qualunque siano i suoi limiti, la democrazia ucraina resti comunque più vitale e plurale di quella russa. È a quel punto che Santoro sorprende lo studio sostenendo che, a suo avviso, la dialettica politica sarebbe “molto più forte in Russia che in Ucraina”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Santoro fa impazzire Formigli: "Più democrazia in Russia che in Ucraina"

Formigli, Santoro senza Santoro. Così Calenda ha smascherato le sue imboscate mediaticheCorrado Formigli e la sua Piazza Pulita (La7) restano i più faziosi, bugiardi e in cattiva fede di tutto il panorama generalista.

Trump confonde Islanda e Groenlandia: l’errore ripetuto più volte in diretta che fa impazzire i socialIl palco del World Economic Forum di Davos, tradizionale vetrina globale dove leader politici ed economici si confrontano sulle sorti del pianeta, è...