Trump confonde Islanda e Groenlandia | l’errore ripetuto più volte in diretta che fa impazzire i social

Durante il World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha ripetutamente confuso l’Islanda con la Groenlandia durante un intervento pubblico. L’errore, evidente e ripetuto, ha attirato l’attenzione dei social media, suscitando discussioni e commenti. Un episodio che ha evidenziato come anche figure di alto profilo possano commettere semplici ma significative svista in contesti pubblici di grande risonanza.

Il palco del World Economic Forum di Davos, tradizionale vetrina globale dove leader politici ed economici si confrontano sulle sorti del pianeta, è diventato teatro di uno scivolone imbarazzante per Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti, intervenendo davanti alla platea internazionale, ha commesso una gaffe clamorosa che sta facendo discutere ben oltre i confini della Svizzera: ha confuso ripetutamente l'Islanda con la Groenlandia. Non si è trattato di un semplice lapsus isolato, di quelli che possono capitare a chiunque durante un lungo discorso. Trump ha nominato più volte l'Islanda quando intendeva chiaramente riferirsi alla Groenlandia, territorio autonomo danese finito al centro delle sue controverse dichiarazioni espansionistiche delle ultime settimane.

