Calenda ha criticato duramente Corrado Formigli e la sua trasmissione Piazza Pulita, evidenziando presunte imboscate mediatiche e atteggiamenti faziosi. Secondo il politico, il programma di La7 si distingue per una linea spesso poco obiettiva e tendenziosa, rappresentando un esempio di come alcune piattaforme possano influenzare il dibattito pubblico con scelte editoriali di parte. La discussione mette in luce le tensioni tra politica e media nel contesto italiano.

Corrado Formigli e la sua Piazza Pulita (La7) restano i più faziosi, bugiardi e in cattiva fede di tutto il panorama generalista. L’episodio raccontato da Carlo Calenda a capodanno consisteva nel prefabbricare al telefono una sceneggiatura in cui Calenda stesso «garantisse» che in puntata si sarebbe scagliato contro Giorgia Meloni: e quando invece lui si è limitato a rispondere che avrebbe detto ciò che pensa, ecco, l’hanno estromesso dal segmento e tentato di riciclare in un confronto col pittoresco economista Jeffrey Sachs, uno che, peraltro, solo Formigli potrebbe invitare: è una sorta di russo acquisito spesso ospite anche ai talk putiniano di Vladimir Soloviev e vede complotti Nato e Cia dappertutto, nega il genocidio cinese degli uiguri, sostiene che il Covid sia uscito dagli Usa e, insomma, è uno che Alessandro Orsini in confronto è Mario Draghi; in compenso Formigli te lo presenta come un Nobel mancato, anche scrive solo per Al Jazeera o su piattaforme alternative. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Formigli, Santoro senza Santoro. Così Calenda ha smascherato le sue imboscate mediatiche

Leggi anche: Active Abruzzo: la regione mostra le sue bellezze con i testimonial d'eccezione Peppone e Bianca Santoro

Leggi anche: Modena - Empoli 2-1, le pagelle | Tonoli supereroe, Gliozzi implacabile. Santoro prezioso

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Formigli, Santoro senza Santoro. Così Calenda ha smascherato le sue imboscate mediatiche.

Santoro senza firme rischia lo stop ai box. E Lucano tradisce i dem - L'ex mastino della tv Michele Santoro (nella foto) è pronto a gettare la spugna. ilgiornale.it

Formigli-Nerazzini: «Inchieste e approfondimenti senza la velocità dei social» - «In un panorama televisivo sempre più frammentato, polverizzato tra mille clip in una direzione che tende a fare il verso ai social, qui si recupera il pregio della lunghezza del film- corriere.it

Formigli: “Da 243 giorni Meloni ignora i giornalisti, Berlusconi era più rispettoso” - Aveva un modo di fare con l’informazione che a me non è mai piaciuto, però rispetto a Giorgia Meloni era più ... repubblica.it

DURISSIMO SCONTRO TRA CALENDA E FORMIGLI. IL LEADER DI AZIONE: “MI HA INVITATO A PATTO CHE ATTACCASSI LA MELONI”. LA REPLICA DEL CONDUTTORE: “É UN BUGIARDO, CI VEDIAMO IN TRIBUNALE”. Carlo Calenda e Corrado Formig - facebook.com facebook