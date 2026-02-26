Sant’Alessandro di Alessandria 26 febbraio | patriarca e difensore della fede

Giovedì 26 febbraio 2026, nel cuore del Tempo di Quaresima, la Chiesa ricorda Sant’Alessandro di Alessandria, patriarca e pastore saldo nella prova, venerato come uno dei protagonisti della prima grande stagione conciliare. Nato attorno al 250, Alessandro fu eletto patriarca di Alessandria nel 313. Alla guida di una comunità segnata da tensioni dottrinali e pastorali, si distinse per equilibrio e carità, governando con fermezza e mitezza in anni di ricostruzione ecclesiale. Il suo nome è legato alla controversia con Ario, presbitero di Alessandria, che negava la piena divinità del Figlio. Alessandro tentò dapprima la via del dialogo e della correzione, ma quando l’errore minacciò l’unità della fede promosse sinodi locali e sollecitò l’intervento dell’autorità imperiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

