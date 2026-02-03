Dal 26 febbraio, i cinema italiani mostrano “Per un po’”, il nuovo film di Simone Valentini. La pellicola, tratta dal romanzo di Niccolò Agliardi, porta sul grande schermo una storia scritta da Francesca Scanu, Andrea Zuliani, Niccolò Agliardi e lo stesso Valentini. La produzione ha coinvolto una coproduzione internazionale e ha ricevuto il sostegno di vari enti. Il film sarà disponibile nelle sale di tutta Italia, pronti a raccontare una vicenda che promette di catturare il pubblico.

Twister Film e FilmClub Distribuzione Presentano PER UN PÓ Regia Simone Valentini Soggetto e Sceneggiatura Francesca Scanu, Andrea Zuliani, Niccolò Agliardi, Simone Valentini Distribuzione theatrical Una produzione in coproduzione internazionale con Con il sostegno di AL CINEMA DAL 26 FEBBRAIO Uscirà dal 26 febbraio in tutti i cinema italiani, PER UN PO’, il film tratto dal romanzo di Niccolò Agliardi “Per un po’. Storia di un amore possibile”, diretto da Simone Valentini e scritto da Francesca Scanu, Andrea Zuliani, Niccolò Agliardi, Simone Valentini. PER UN PO’, interpretato da Alessandro Tedeschi, Isnaba Na Montche, Sara Laura Raimondi, Ilde Mauri, Alessio De Persio, Cecili Di Giuli, Giulia Maulucci, Ilir Jacellari, scaturisce dal desiderio di esplorare le dinamiche dell’affido familiare e raccontare il fragile ma potente incontro tra due solitudini: quella di un uomo adulto alla ricerca di un nuovo senso nella vita e quella di un ragazzo che non ha mai conosciuto l’amore di una famiglia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - “Per un pò” di Simone Valentini con Alessandro Tedeschi al cinema dal 26 febbraio

Approfondimenti su Simone Valentini

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Simone Valentini

Argomenti discussi: Preparare un viaggio in Kenya: libri, film, canzoni e un po' di swahili; Incontri ravvicinati con i lettori; I panini a forma di astronave per cui la gente fa la fila a Milano sono buoni? La video recensione; C'è un po' di Italia alla notte degli oscar: gli anziani musicisti di Casa Verdi.

Per un po', il trailer ufficiale del film [HD]Regia di Simone Valentini. Un film con Alessandro Tedeschi, Ilir Jacellari, Ilde Mauri, Alessio De Persio, Giulia Maulucci. Da giovedì 26 febbraio al cinema. mymovies.it

Vorrei un pò di cocco: Valeria Marini e il retroscena sul video famoso diventato viraleValeria Marini ha spiegato come è nato il meme Vorrei un po' di cocco. La showgirl ha ricordato l'esperienza all'isola dei famosi ... donnaglamour.it

Il concorso si apre oggi con "Allevi - Back to Life" di Simone Valentini, che intreccia immagini e musica per raccontare uno dei passaggi più profondi e complessi dell'esperienza umana e artistica del Maestro Giovanni Allevi. - facebook.com facebook