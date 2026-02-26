Santa Sede a conferenza disarmo | non basta deterrenza

Durante una conferenza sul disarmo, un rappresentante della Santa Sede ha sottolineato che la pace non si ottiene solo con la deterrenza. Ha dichiarato che è necessario andare oltre questa strategia e cercare nuove soluzioni. Le parole invitano a riflettere sul modo di affrontare i conflitti e sulla ricerca di metodi più efficaci per garantirla.

"Bisogna superare l'idea che la pace possa essere raggiunta solo attraverso la forza e la deterrenza". Il Vaticano interviene a Ginevra alla sessione 2026 della Conferenza sul disarmo e ribadisce le posizioni più volte espresse in questi anni dai pontefici.