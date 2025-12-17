Vaticano premio letterario Ambasciatori presso la Santa Sede

Nel cuore di Palazzo Borromeo, si è svolta una cerimonia di grande rilievo con la consegna del Premio letterario Ambasciatori presso la Santa Sede. Un riconoscimento prestigioso assegnato dalle diplomazie internazionali presenti in Vaticano, che celebra eccellenze letterarie e culturali di rilievo, rafforzando i legami tra il mondo della scrittura e i valori di dialogo e pace promossi dalla Santa Sede.

