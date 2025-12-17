Vaticano premio letterario Ambasciatori presso la Santa Sede
Nel cuore di Palazzo Borromeo, si è svolta una cerimonia di grande rilievo con la consegna del Premio letterario Ambasciatori presso la Santa Sede. Un riconoscimento prestigioso assegnato dalle diplomazie internazionali presenti in Vaticano, che celebra eccellenze letterarie e culturali di rilievo, rafforzando i legami tra il mondo della scrittura e i valori di dialogo e pace promossi dalla Santa Sede.
A Palazzo Borromeo è stato consegnato il Premio letterario Ambasciatori presso la Santa Sede, assegnato dalle diplomazie accreditate in Vaticano. Il racconto di Andrea Angeli vincitore del premio. Servizio di Marino Galdiero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Ad Andrea Angeli premio Ambasciatori italiani presso Santa Sede - Nuovo e prestigioso riconoscimento per Andrea Angeli, maceratese, già peacekeeper Onu, che si è aggiudicato la sesta edizione del Premio Letterario degli Ambasciatori presso la Santa Sede con il ... ansa.it
Andrea Angeli vince il premio ambasciatori alla Santa Sede - Un riconoscimento molto importante alla carriera e alla professionalità di Andrea Angeli (nella foto) che vince il premio letterario degli ambasciatori della Santa Sede. ilrestodelcarlino.it
