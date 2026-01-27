Referendum | domani conferenza stampa Pd con Schlein su voto fuori sede

Il Pd ha in programma una conferenza stampa con Schlein per discutere le modalità di voto fuori sede in vista del prossimo referendum. L’obiettivo è chiarire le procedure e garantire il diritto di voto a tutti, anche a chi si trova lontano dal proprio comune di residenza. Un momento di confronto importante per affrontare le problematiche legate alle modalità di partecipazione democratica.

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Milioni di persone che studiano o lavorano lontano dal proprio comune di residenza rischiano di non poter votare. E questo nonostante l'astensionismo è in continuo aumento. Il Pd ha presentato un emendamento al decreto sul referendum del prossimo 22 e 23 marzo che sarà illustrato domani mercoledì 28 gennaio alle ore 11 presso la Sala Berlinguer dei Gruppi parlamentari". Si legge in una nota del Pd. "Parteciperanno Elly Schlein, Segretaria del Pd, Chiara Braga e Francesco Boccia, capigruppo Camera e Senato, Simona Bonafè, capogruppo Pd Commissione Affari Costituzionali, Marianna Madia, promotrice legge sul voto fuorisede, Virginia Libero, segretaria Giovani Democratici, e Tomas Osborn, Comitato Voto dove vivo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

M5S, Pd e Avs hanno richiesto alla premier Meloni un’informativa urgente sulla possibile modifica della data del referendum, dopo aver superato le 500mila firme contro la riforma.

