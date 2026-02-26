Sanremo trionfo di Nicolò Filippucci nelle Nuove Proposte Ecco il brano vincitore

A Sanremo, un giovane artista si aggiudica la vittoria nelle categorie dedicate ai nuovi talenti. La sua interpretazione si distingue per energia e autenticità, lasciando il pubblico senza parole. Con un brano che ha catturato l’attenzione, il musicista dimostra di avere tutte le carte in regola per affermarsi nel panorama musicale nazionale. La serata si conclude con un sorriso di soddisfazione per il successo ottenuto.

Il giovane cantautore umbro domina la finale delle Nuove Proposte con un’esibizione intensa, superando Angelica Bove e lanciando la sua carriera musicale verso nuovi orizzonti Nicolò Filippucci ha vinto la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 con il brano “Laguna”, confermandosi una delle rivelazioni più importanti della scena musicale italiana. La finale, andata in scena nella serata di giovedì 26 febbraio, ha visto Filippucci prevalere su una rosa di giovani talenti emergenti dopo una competizione serrata che ha tenuto alta l’attenzione del pubblico televisivo e dei fan della musica dal vivo. Durante la votazione, che ha combinato i pareri della sala stampa, delle giurie radiofoniche e il televoto, la performance di Filippucci ha raccolto un consenso tale da garantirgli la vittoria assoluta nella categoria. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

