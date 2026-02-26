Al Festival di Sanremo 2026, è stato annunciato il nome del vincitore della categoria Nuove Proposte. Dopo le esibizioni e le valutazioni della giuria, si è deciso che il premio va a un giovane artista con il brano “Laguna”. La scelta ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, segnando un momento importante per la manifestazione.

Il Festival di Sanremo 2026 ha emesso il suo primo verdetto: Nicolò Filippucci è il vincitore della sezione Nuove Proposte con il brano “ Laguna ”. Il cantante ha superato in finale Angelica Bove con Mattone, conquistando il 60,1% delle preferenze complessive (con il 75% al Televoto). Il risultato è stato determinato dal voto combinato della Giuria della Sala Stampa, Web e Tv (33%), della Giuria delle Radio (33%) e del pubblico tramite Televoto (34%). Ringrazio veramente tutti, non so cosa dire. Ringrazio tutti, a partire dall’orchestra. E’ un sogno le prime parole del cantante. Chi è Nicolò Filippucci. Nicolò Filippucci è nato a Corciano nel 2006 e si è avvicinato presto alla musica studiando chitarra e cantando nel coro del Conservatorio Morlacchi di Perugia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Sanremo 2026, Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte

Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove proposte di Sanremo 2026 ?Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026 con il brano, proclamato nella serata di giovedì 26 febbraio.

Sanremo 2026, diretta seconda serata: Nicolò Filippucci è il primo finalista delle Nuove ProposteRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

Sanremo, Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte

Temi più discussi: Sanremo 2026, Nicolò Filippucci con Laguna: testo e significato della canzone; Sanremo 2026, Nicolò Filippucci con 'Laguna': chi è l'artista delle Nuove Proposte; Nuove proposte, Nicolò Filippucci canta Laguna e va in finale; Nicolò Filippucci nelle Nuove Proposte a Sanremo 2026: il testo e il significato del brano Laguna.

Un vincitore di Sanremo 2026 l'abbiamo già: è Nicolò Filippucci nelle Nuove proposteIn attesa di sapere chi sarà il vincitore di Sanremo 2026 tra i Big e tutti gli altri premi, ecco il primo riconoscimento di questa edizione. Gli altri nomi saranno svelati nel corso delle prossime se ... vogue.it

Laguna Testo – Nicolò Filippucci | Sanremo 2026 Nuove ProposteLeggi il testo ufficiale di Laguna di Nicolò Filippucci, il brano vincitore di Sanremo Giovani in gara tra le Nuove Proposte a Sanremo 2026. Testo completo, significato e analisi. canzoniweb.com

È difficilissimo scegliere tra Nicolò Filippucci e Angelica Bove, sono entrambi bravi, con due belle canzoni. Meriterebbero di vincere entrambi, questa sfida dovrebbe finire in parità #Sanremo2026 x.com

Angelica Bove e Nicolò Filippucci: chi sono i finalisti delle Nuove Proposte di Sanremo 2026 Link nei commenti facebook