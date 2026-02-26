Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove proposte di Sanremo 2026 ?

Nicolò Filippucci si è aggiudicato il premio nelle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026. La sua esibizione, con il brano presentato, è stata scelta tra diverse proposte durante la serata di giovedì 26 febbraio. La vittoria rappresenta un momento importante per il giovane artista e la sua carriera musicale.

Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026 con il brano, proclamato nella serata di giovedì 26 febbraio. Al secondo posto Angelica Bove. I due artisti ieri hanno battuto Mazzariello e il trio inedito formato da Blind, El Ma & Soniko.

