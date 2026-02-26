sanremo seconda serata le esibizioni dei primi 15 big in gara

La seconda serata di Sanremo ha visto salire sul palco i primi 15 grandi nomi in gara, con esibizioni che hanno attirato l’attenzione del pubblico. Oltre alla musica, l’evento si è arricchito di momenti di costume e di passaggi di scena che hanno fatto discutere. La serata si è confermata come un appuntamento ricco di colpi di scena e di emozioni.

Il Festival di Sanremo è uno spettacolo nello spettacolo, non solo musica ma spazio a gossip, dress code, passerelle per gli atleti azzurri delle recenti olimpiadi invernali. Un ricordo commosso, inoltre, è stato dedicato ai giovanissimi morti e feriti nel tragico rogo di S. Silvestro a Crans-Montana. Achille Lauro, nell'emozione generale, ha offerto loro la canzone "Perdutamente", si tratta del brano che è stato cantato al funerale del giovane italiano Achille Barosi, morto durante l'incendio.

Sanremo 2026, scaletta e ordine dei cantanti della seconda serata: Enrico Nigiotti tra i 15 big in gara

Sanremo 2026, la diretta della seconda serata: 15 Big in gara, Semifinale dei Giovani. Sul palco Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo

