Sanremo 2026 scaletta e ordine dei cantanti della seconda serata | Enrico Nigiotti tra i 15 big in gara

Sul palco dell'Ariston, oltre alla Nuove proposte, si esibiranno solamente la metà degli artisti tra cui anche il cantante livornese Ieri si sono esibiti tutti e 30 i big in gara. Stasera, invece, solo 15 di loro calcheranno il palco dell'Ariston. Tra loro ci sarà anche Enrico Nigiotti che ieri ha debuttato con “Ogni volta che non so volare”. Le interpretazioni saranno votate dal pubblico a casa tramite televoto e dalla giuria delle radio. Per la seconda serata, accanto a Carlo Conti ci sarà ovviamente Laura Pausini. Non solo. Presenti anche Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo. Sorprese anche dal versante sport (con campioni delle olimpiadi e delle paralimpiadi). Grande attesa anche per le Nuove Proposte, con i cantanti in gara che si sfideranno per la prima finale. LivornoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Sanremo 2026, scaletta e ordine dei cantanti della prima serata: quando si esibisce Enrico NigiottiSanremo 2026, la prima serata viene aperta da Enrico Nigiotti, perché ha scelto di presentare una canzone inedita scritta durante le prove.

Leggi anche: Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo co-conduttori. Ecco l’ordine di uscita dei 15 cantanti

Sanremo 2026, la reazione in diretta dei cantanti quando scoprono di essere in gara

Temi più discussi: Sanremo 2026, la scaletta della prima serata; Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta, serata per serata; Sanremo 2026, la scaletta della prima serata: ordine di uscita dei cantanti, orari, ospiti e conduttori; Il programma della prima puntata del Festival.

La seconda serata di Sanremo 2026: chi canta stasera, la scaletta e i co-conduttoriN ella seconda serata di Sanremo 2026, a fianco di Carlo Conti e Laura Pausini, arrivano come co-conduttori Achille Lauro , Lillo e Pilar Fogliati. Dopo gli ascolti non proprio esaltanti della prima p ... iodonna.it

Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: chi canta stasera, i giovani, conduttori e super ospitiQuindici Big sul palco, le prime sfide tra le Nuove Proposte e una serata che mescola gara e spettacolo. Carlo Conti e Laura Pausini guidano il secondo appuntamento del Festival con Pilar Fogliati, Ac ... vanityfair.it

MattinaRai1. . #Sanremo2026: le reazioni dei protagonisti sul palco dell’Ariston dopo la prima serata. In diretta a #StorieItaliane Enrico Nigiotti: nella sua canzone riflette sulla condizione dell’essere umano in rapporto allo scorrere inesorabile del tempo. Nella - facebook.com facebook

Che cosa hanno in comune Leo Gassmann ed Enrico Nigiotti L'eleganza, la sicurezza sul palco e il convincimento del proprio messaggio. Ed è così che si dovrebbe fare #Sanremo2026 x.com