Sanremo 2026 la diretta della seconda serata | 15 Big in gara Semifinale dei Giovani Sul palco Achille Lauro Pilar Fogliati e Lillo

Dopo aver ascoltato per la prima volta tutti e trenta i big in gara, il Festival entra ancor più nel vivo con la seconda serata. Si esibiscono 15 concorrenti e a esprimere le proprie preferenze sono la giuria delle radio e il televoto. Previsto un omaggio per Ornella Vanoni: sul palco canterà una sua versione di “Eternità” Camilla Ardenzi, nipote della grande artista. Insieme a Carlo Conti, alla conduzione il comico Lillo e l’attrice Pilar Fogliati e Achille Lauro, che canterà “Perdutamente” in ricordo delle vittime di Crans – Montana. Spazio anche alla gara tra le Nuove Proposte. Le semifinali, presentate da Gianluca Gazzoli, sono tra Angelica Bove e Mazzariello e Nicolò Filippucci e il trio Blind, El Ma & Soniko. Dal Suzuki Stage di Piazza Colombo si esibisce Bresh, mentre sulla Costa Toscana – e sarà così fino alla fine della kermesse – torna Max Pezzali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

