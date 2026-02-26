Sanremo Patty Pravo | Altro che diva sono un frugolotto

Durante la serata di Sanremo 2026, Patty Pravo si prepara a esibirsi con il brano ‘Opera’, un pezzo che rappresenta il suo ritorno sul palco. La cantante, nota per il suo stile unico, ha annunciato che nella serata dedicata alle cover omaggerà Ornella Vanoni, mostrando il suo rispetto per la musica italiana. La sua presenza suscita curiosità tra il pubblico e gli appassionati di musica.

(Adnkronos) – Patty Pravo, in gara a Sanremo 2026 con il brano 'Opera', nella serata cover omaggerà Ornella Vanoni. E della cover de 'La Bambola' incisa da Madonna dice: "Io canterei la sua 'Like a Virgin'."

Sanremo 2026, chi è Timofej Andrijashenko: il primo ballerino della Scala che accompagna Patty PravoFra i protagonisti di Sanremo 2026 non solo i cantanti, ma anche il primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano.

Simone Folco: «Gli abiti di Patty Pravo a Sanremo sono nati da un sogno. Sono il suo stylist, ma l'ultima parola su cosa indossare è sempre la sua. E no, non sono il suo “giovane“ fidanzato»Abbiamo chiacchierato con Simone Folco, assistente personale, stylist ma soprattutto couturier di Patty Pravo dal 2012.

Tutti i Sanremo di Patty Pravo dal 1970 al 2019

Patty Pravo alla prima serata di Sanremo 2026 incanta per l'eleganza classica e un dettaglio glamourPatty Pravo alla prima serata di Sanremo 2026 sceglie un look total black con maniche lunghe e trasparenti con un ricamo gioiello ... vogue.it

Patty Pravo durante la seconda serata di Sanremo 2026 si veste di velluto rosso e stupisce con un dettaglioPatty Pravo è una xx per seconda serata di Sanremo 2026. La cantante celebra quest'anno i 60 anni di carriera e si presenta al Festival con il brano Opera ... vogue.it

Patty Pravo ospite a ExtraFestival Guarda l'intervista completa su radiosubasio.it #pattypravo #extrafestival #radiosubasio #sanremo2026 #sanremo @patty_pravo_official facebook

#Sanremo2026 Fedez/Masini e Sayf i più ascoltati su Spotify, ultima tra i big Patty Pravo x.com