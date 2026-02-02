Simone Folco | Gli abiti di Patty Pravo a Sanremo sono nati da un sogno Sono il suo stylist ma l' ultima parola su cosa indossare è sempre la sua E no non sono il suo giovane fidanzato

Simone Folco, assistente personale e stylist di Patty Pravo, rivela che gli abiti indossati dalla cantante a Sanremo sono nati da un sogno. Folco spiega di essere lui a scegliere gli outfit, ma la decisione finale spetta sempre a Patty. E precisa anche di non essere il suo “giovane” fidanzato, come qualcuno ha insinuato. Da anni, Folco lavora al suo fianco e questa volta ci fa un’anteprima degli abiti pensati per la kermesse.

Abbiamo chiacchierato con Simone Folco, assistente personale, stylist ma soprattutto couturier di Patty Pravo dal 2012. Un ragazzo fortunato, ammette. Perché finora i suoi sogni sono tutti diventati realtà. Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Simone Folco si è aperto con noi facendoci accomodare nel dietro le quinte della sua collaborazione con colei che nel panorama artistico italiano è considerata alla stregua di una divinità. Perché per Patty Pravo, che quest'anno festeggia 60 anni di carriera, l'epiteto di icona è più che mai calzante anche in fatto di stile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Simone Folco, da anni, lavora come assistente personale e curatore d'immagine di Patty Pravo.

Simone Folco, da anni, lavora come assistente personale e curatore d’immagine di Patty Pravo.

