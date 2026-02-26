Sanremo pagelle terza serata | Sayf perde credibilità 5 Luchè perso nel labirinto 4 Michele Bravi anacronistico 5 Arisa favoletta 6

Nella terza serata di Sanremo 2026, i protagonisti si sono esibiti davanti al pubblico, portando in scena performance che hanno diviso le opinioni. Alcuni artisti hanno mostrato difficoltà nel mantenere la credibilità, mentre altri si sono persi in interpretazioni poco convincenti. La serata ha visto anche momenti più leggeri, ma nel complesso si sono evidenziate alcune criticità nelle esibizioni.

La gara del Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo. La terza serata del Festival prevede l'esibizione degli altri 15 dei 30 big in gara, quelli che non si sono esibiti ieri. Questo l'ordine d'uscita: Leo Gassmann con "Naturale", Malika Ayane con "Animali notturni", Sal Da Vinci con "Per sempre sì", Tredici Pietro con "Uomo che cade", Raf con "Ora e per sempre", Francesco Renga con "Il meglio di me", Eddie Brock con "Avvoltoi", Serena Brancale con "Qui con me", Samurai Jay con "Ossessione", Arisa con "Magica favola", Michele Bravi con "Prima o poi", Luchè con "Labirinto", Mara Sattei con "Le cose che non sai di me" e Sayf con "Tu mi piaci tanto".