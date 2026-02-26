Nella terza serata del Festival di Sanremo 2026 si sono esibiti 15 dei 30 artisti in gara, con giudizi che vanno dalla sufficienza alla bocciatura. L'attenzione si concentra sulle performance, mentre alcuni si sono distinti per scelte musicali o interpretazioni meno convincenti, lasciando spazio a diverse opinioni tra pubblico e critica. La competizione continua a mostrare un quadro variegato di stili e approcci.

La gara del Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo. La terza serata del Festival prevede l'esibizione degli altri 15 dei 30 big in gara, quelli che non si sono esibiti ieri. Questo l'ordine d'uscita: Leo Gassmann con "Naturale", Malika Ayane con "Animali notturni", Sal Da Vinci con "Per sempre sì", Tredici Pietro con "Uomo che cade", Raf con "Ora e per sempre", Francesco Renga con "Il meglio di me", Eddie Brock con "Avvoltoi", Serena Brancale con "Qui con me", Samurai Jay con "Ossessione", Arisa con "Magica favola", Michele Bravi con "Prima o poi", Luchè con "Labirinto", Mara Sattei con "Le cose che non sai di me" e Sayf con "Tu mi piaci tanto". 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sanremo, pagelle terza serata: Luchè perso nel labirinto (4), Michele Bravi anacronistico (5), Arisa favoletta (6)

