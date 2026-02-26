Per la terza serata del Festival di Sanremo 2026, il protagonista indossa un abito che suscita immediatamente attenzione. La scelta dello stilista e i dettagli del look sono al centro dell’attenzione, mentre il cantante si presenta con un outfit che combina stile e personalità. La sua presenza sul palco si arricchisce di un elemento visivo che cattura gli sguardi del pubblico e dei presenti.

Qual è l’abito di Michele Bravi per la terza serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Michele Bravi per il Festival di Sanremo 2026? Il cantante sarà seguito sotto il profilo dello stile dalla veterana Susanna Ausoni. Secondo le anticipazioni, il blazer maschile lo accompagnerà tutte le serate. Abbiamo visto l’abito di Michele Bravi per la terza serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

Sanremo 2026, l'abito di Michele Bravi per la terza serata del Festival: look e stilista

