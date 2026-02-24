Pagelle canzoni Sanremo prima serata | Ditonellapiaga scossa elettrica 8 Michele Bravi antico 5

La prima serata delle pagelle di Sanremo si concentra sulle interpretazioni di Ditonellapiaga e Michele Bravi, a causa delle loro performance molto diverse. La cantante romana ha portato un’energia travolgente, mentre il suo collega ha presentato un’esibizione più riflessiva. La varietà di stili, dal reggaeton al cantautorato, si riflette nelle valutazioni, che spaziano da un punteggio alto a uno più basso. La serata ha mostrato un panorama musicale molto eterogeneo.

Ballate, reggaeton, rap, cantautorato che guarda all'attualità e pure country: è un bouquet di fiori molto variegato quello sul quale ha scelto di puntare Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2026. Da Tommaso Paradiso a Ditonellapiaga, passando per la coppia Fedez-Masini, Serena Brancale e J-Ax: la 76esima edizione della kermesse si apre con le esibizioni dei 30 big. Tra esibizioni, emozioni e sorprese ecco le pagelle della prima serata. Sanremo, scaletta prima serata: ordine di uscita dei cantanti e orari, inizia Ditonellapiaga. Ospiti e co-conduttori . 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Leggi anche: Sanremo, le pagelle LIVE della prima serata: 7,5 a Ditonellapiaga. Michele Bravi è da 7

Canzoni Sanremo 2026, “Prima o poi” di Michele BraviMichele Bravi ha appreso solo tre giorni prima della sua partecipazione a Sanremo 2026 di essere tra i concorrenti con il brano “Prima o poi”.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo 2026, le pagelle delle canzoni dopo la prova generale; Sanremo 2026, le pagelle dopo la prova generale: Serena Brancale incendia l'Ariston, Ditonellapiaga inarrestabile e Sal Da Vinci spettina il Festival; Pagelle prove Sanremo 2026: Fedez-Masini puntano al podio, Sal Da Vinci conquista tutti; Sanremo 2026, le pagelle delle prove: psicosi Sal Da Vinci (7), J-Ax da circo (8), Fedez e Masini male assortiti (5), Renga affaticato (4).

Sanremo 2026: le pagelle della prima serataLa prima serata del Festival di Sanremo 2026 si è aperta con un omaggio a Pippo Baudo, conduttore di 13 edizioni della manifestazione (un record assoluto), scomparso lo scorso anno: a lui Carlo Conti ... rockol.it

Sanremo 2026, tra emozioni e sorprese: le pagelle della prima serata(In aggiornamento)La 76ª edizione del Festival di Sanremo entra nel vivo tra debutti attesissimi, ritorni simbolici e canzoni che già dividono il pubblico tra standing ovation e meme fulminanti. L’Ariston torna a esser ... domanipress.it

Vi è piaciuta la canzone di Michele Bravi a Sanremo - facebook.com facebook

Ditonellapiaga, Michele Bravi, Sayf, Mara Sattei, Dargen D'amico, Arisa, Luchè, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Patty Pravo, Samurai Jay, Raf, J-Ax, Fulminacci, Levante, Fedez Masini, Ermal Meta, Serena Brancale, Nayt, Malika Ayane, Eddie Broc x.com