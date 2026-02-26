Sanremo l’audio della polizia agli attivisti di Extinction Rebellion | Durante un controllo non ha nessun diritto

A seguito della protesta di Extinction Rebellion sul green carpet del Festival, 13 attivisti sono stati fermati per ore e hanno ricevuto fogli di via e denunce. La senatrice Ilaria Cucchi rilancia l'audio di uno degli agenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sanremo, l’agente agli attivisti di Extinction Rebellion: “Durante un controllo di polizia non avete nessun diritto”Nella serata inaugurale di Sanremo, Extinction Rebellion ha invaso il blue carpet di fronte al teatro Ariston per denunciare “le politiche ecocide e...

Sanremo, blitz di Extinction Rebellion contro l’Eni. Il poliziotto agli attivisti: «Durante un controllo non avete alcun diritto» – Il videoNella serata inaugurale del Festival di Sanremo, davanti al Teatro Ariston, un gruppo di attivisti di Extinction Rebellion ha inscenato una protesta...

Temi più discussi: Azione Extinction a Sanremo, Cucchi posta audio: Nessun diritto durante un controllo della polizia; Come vedere il Festival di Sanremo 2026 in tv in 4k e perché alcuni in realtà lo vedranno peggio; Siamo stati alle prove generali di Sanremo 2026 e siamo ancora sconvolti dalla potenza di un cantante che ha fatto esplodere l'impianto audio dell'Ariston; Sanremo 2026, il fuorionda di Laura Pausini è già un caso: cosa ha detto nel backstage.

Gli ascolti tv della seconda serata di Sanremo 2026: spettatori e shareDALLA NOSTRA INVIATA SANREMO - Gli ascolti tv della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 verranno resi noti in tarda mattinata. La prima serata è stata seguita da 9 milioni e 600 mila ... corriere.it

Sanremo, la seconda serata. Da Pilar e Lillo all'omaggio di Achille Lauro alle vittime di Crans-MontanaLa seconda serata del Festival di Sanremo condotta dal direttore artistico Carlo Conti si apre all’insegna della musica, delle storie personali ... iltempo.it

la Repubblica. . "Durante un controllo di polizia non ha nessun diritto". Questo si sente nel video diffuso dagli attivisti di Extinction Rebellion Italia, fermati dalla polizia dopo la protesta pacifica sul green carpet di Sanremo. "Parole gravissime, che raccontano p - facebook.com facebook

Party killers o anima della festa I motivi dell’azione degli attivisti di Extinction Rebellion a Sanremo x.com